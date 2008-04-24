Міліціонер погорів на хабарі у 4 тисячі доларів

Співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками підрозділу внутрішньої безпеки ГУ МВСУ у Львівській області затримали співробітника міліції під час отримання ним хабара у розмірі 4 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, ця сума – лише частина хабара у розмірі 15 тисяч доларів, які міліціонер-співробітник відділу протидії хабарництву Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) ГУ УМВСУ у Львівській області, спільно з іншими працівниками міліції (співробітниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ УМВСУ у Львівській області) вимагав та отримав від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності за підозрою у здійсненні операцій з наркотиками.

На підставі матеріалів, отриманих Управлінням СБУ у Львівській області, стосовно міліціонера прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням хабара).

Затриманий перебуває під вартою, ведеться слідство.