Голова правління ”ПриватБанку” пояснив, чому меншає гривні в обігу
Триває XVI Ялтинська міжбанківська конференція
|Олександр ДУБІЛЕТ
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ у ході XVI Ялтинської міжбанківської конференції країн СНД і Балтії.
При цьому він зазначив, що це веде до зменшення гривні в обігу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, голова Ради Нацбанку Петро ПОРОШЕНКО заявив, що досягнуто взаєморозуміння з урядом щодо скорочення наявної на його рахунках, зокрема в Держказначействі, грошової маси, внаслідок чого банківська система має одержати певний ресурс.
25 січня П.ПОРОШЕНКО заявив, що Україна повинна відмовитися від прив`язки до іноземних валют. Він підкреслив, що Нацбанк давно вже не купує долари. Весь 2007 рік купували євро, швейцарські франки, англійські фунти.