Корпоративний борг України наближається до 50% ВВП

Сьогодні корпоративний борг України становить майже 50% валового внутрішнього продукту (ВВП) (за даними Держкомстату, номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-березень 2008 р. становив 189 млрд. 768 млн. грн.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

«Якщо брати корпоративний борг, то він сьогодні наближається до 50% валового внутрішнього продукту, і таким чином ми на сьогодні, стимулюючи споживання, підтримуємо економіки інших країн, переносячи необхідність розрахунку щодо цих боргів на наступну, скажімо так, владу, на наступні покоління, що у будь-якому випадку є збільшенням ризиків перспектив економіки», – сказав П.ПОРОШЕНКО.

По його думку, держава повинна стимулювати збільшення внутрішнього виробництва, що є одним з основних антиінфляційних заходів.

«Країна повинна споживати те, що виробляє. Сьогодні ми повинні стимулювати рівень виробництва. Це в першу чергу відноситься до аграрного сектора, оскільки безвідповідально сьогодні затягувати реформування аграрного сектора, це стосується і виробництва в промисловості».