У дитсадках Донеччини 70% дітей навчаються українською мовою

У дошкільних установах Донецької області понад 70% діти виховуються й навчаються українською мовою.

Як повідомили в Головному управлінні статистики в Донецькій області, охоплення дітей дошкільними установами становить на даний час 66%, зокрема в міській місцевості – 69%, у селах – лише 40%.

У облстатуправлінні також уточнили, що число всіх школярів, які навчаються державною мовою, становить у області 36%. При цьому державною мовою навчаються 50% першокласників.

Вихованням дітей у дошкільних установах області займаються 13,7 тис. педагогічних працівників, зокрема 9,8 тис. вихователів, із яких дві третини мають базову вищу, а майже третина – повну вищу освіту.