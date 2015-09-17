Під час колегії СБУ затримано офіцера контррозвідки за підозрою у хабарництві (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань антитерористичної операції Олександр Мотузяник.

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"Триває очищення українських спецслужб. Сьогодні вранці на колегії Служби безпеки України за хабарництво затримано офіцера Управління військової контррозвідки у званні полковника", - повідомив він.

Мотузяник також зазначив, що за минулі два місяці СБУ викрила та затримала 16 хабарників у власних лавах, у тому числі й серед старших офіцерів.