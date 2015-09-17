Берлусконі заборонили в'їзд до України на три роки (документ)

Цю інформацію УНІАН підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

«Так, це правда», - зазначила вона.

Як відомо, сьогодні видання "Апостроф" поширило відповідь на офіційний запит в СБУ, в якому зазначено, що "14.09.2015 року щодо громадянина Італії Сільвіо Берлусконі було винесено постанову про заборону йому в'їзду на територію України терміном на 3 роки в інтересах гарантування безпеки нашої держави", - наголошується у документі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 11 вересня колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі прибув до анексованого Росією Криму з "приватним візитом".

Також стало відомо, що прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за фактом завдання шкоди у зв'язку із самовільним відкорковуванням «гендиректором НВАО «Масандра» Яніною Павленко однієї з 5 пляшок 240-річного Херес-де-ла-Фронтера з колекції підприємства. Вино відкрили спеціально для президента Росії Володимира Путіна і екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі під час відвідування ними «Масандри».