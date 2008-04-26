Проблема не в тому, що в нас фітосанітарні стандарти нижчі чи вищі

Україна повинна налагодити належне дотримання фітосанітарних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, відповідаючи на запитання, де вищі стандарти – в ЄС чи в Україні.

“І ми, і ЄС – члени одних і тих самих міжнародних організацій. Досить часто питання якихось захворювань, наприклад, вони адекватно вирішуються і в ЄС, і у нас. Інша справа – є інколи різні системи, або підходи до оцінки ризиків, є різні підходи до контролю по всьому ланцюгу, починаючи від ідентифікації цієї корови, і закінчуючи тим, як випускається продукція, як вона потрапляє на ринок, як вона реалізується через торгівельну мережу”, - сказав він.

“Тобто проблема не в тому, що у нас нижчі або вищі стандарти, тому що якісь можуть бути нижчими, якісь вищими. Проблема у виконанні стандартів”, - додав заступник міністра економіки.

Він зазначив, що в Європейському Союзі існує трирівнева система контролю за виконанням стандартів: національний контроль, контроль з боку європейських інституцій, а також контроль “один за одним”.

“І ми якщо хочемо співпрацювати на рівних, ми повинні вписатися в цей ланцюг”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.