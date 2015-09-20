У Львівській області через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів
15:17, 20 вересня 2015Суспільство
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У Львівській області через негоду без електропостачання залишилися 43 населені пункти, з них 28 знеструмлені повністю та 15 - частково.
Найбільше постраждали населені пункти у Мостиському районі \ Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, атмосферний фронт з грозами та поривами сильного вітру пройшов в ніч на 20 вересня на території 7 районів області.
Читайте такожУ Львові сильна злива затопила вулиці (фото)Найбільше постраждали населені пункти у Мостиському районі (повністю знеструмлено 14 населених пунктів) та Турківському (повністю знеструмлено 8 населених пунктів та 6 – частково).
Аварійні бригади районних електромереж розпочали роботи з відновлення електропостачання населених пунктів.
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