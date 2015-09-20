У Львівській області через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, атмосферний фронт з грозами та поривами сильного вітру пройшов в ніч на 20 вересня на території 7 районів області.

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Аварійні бригади районних електромереж розпочали роботи з відновлення електропостачання населених пунктів.