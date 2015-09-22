У Сєвєродонецьку відновлять роботу обласної організації журналістів
15:55, 22 вересня 2015Суспільство
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Остаточне рішення щодо оформлення нової структури буде ухвалене в грудні правлінням НСЖУ.
Регіональна організація Спілки журналістів області відновила роботу в Сєвєродонецьку / ZN.UA
На організаційних зборах журналістів області створена група активістів з відновлення роботи обласної журналістської організації в Сєвєродонецьку, передає 06452.com.ua.
Колишнє керівництво організації і значна частина її складу залишилися в Луганську. Однак захищати інтереси журналістів необхідно постійно. Тому близько тридцяти членів СЖУ з міст області, підконтрольних Україні, зібрали збори з метою відтворити її роботу на звільненій території.
Для підготовчої роботи в даному напрямку обрано раду з десяти осіб. Остаточне рішення про оформлення нової структури буде ухвалене в грудні правлінням НСЖУ.
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