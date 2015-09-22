У Сєвєродонецьку відновлять роботу обласної організації журналістів

На організаційних зборах журналістів області створена група активістів з відновлення роботи обласної журналістської організації в Сєвєродонецьку, передає 06452.com.ua.

Колишнє керівництво організації і значна частина її складу залишилися в Луганську. Однак захищати інтереси журналістів необхідно постійно. Тому близько тридцяти членів СЖУ з міст області, підконтрольних Україні, зібрали збори з метою відтворити її роботу на звільненій території.

Для підготовчої роботи в даному напрямку обрано раду з десяти осіб. Остаточне рішення про оформлення нової структури буде ухвалене в грудні правлінням НСЖУ.