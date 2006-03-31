Для пасажирів усе залишиться по-старому

18:49, 31 березня 2006
Суспільство
496

Але тарифи на перевезення вантажів зростуть

Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКИХ прокоментував повідомлення деяких електронних ЗМІ про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення. Про це повідомляє прес-служба відомства.

„Я однозначно заявляю, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення не буде. Українська залізниця – державна, і справно виконує соціальну функцію. Немає ще в людей тієї гідної заробітної платні, щоб купувати дорогі квитки”, - зазначив В.ГЛАДКИХ.

На сьогодні залізничний транспорт є найдоступнішим видом транспорту в Україні. Вартість проїзду залізницею в приміському сполученні становить одну копійку за кілометр. Щороку збитки “Укрзалізниці» від пасажирських перевезень становлять 2,4 млрд. грн., проте держава компенсує їх за рахунок залізничних вантажних перевезень та з інших джерел.

У той же час, переконаний В.ГЛАДКИХ, тарифи на перевезення вантажів треба підвищувати, приблизно, на 1-2 % в місяць, з урахуванням відсотка інфляції. Оскільки сьогодні українські тарифи на перевезення вантажів удвічі нижчі, ніж у Росії, і в 5 разів нижчі, ніж в Європі.

«Увесь цей галас металургів навколо підвищення залізничних тарифів не має під собою реальної підстави. Приватники воюють за власні надприбутки. А політика залізниці спрямована на допомогу людям. Втім, у разі приватизації «Укрзалізниці» пасажирів змусять платити повну ціну за квитки. А реальна їх ціна буде в 8-10 разів вищою, ніж сьогодні», - зазначив глава відомства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter