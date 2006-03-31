Для пасажирів усе залишиться по-старому

Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКИХ прокоментував повідомлення деяких електронних ЗМІ про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення. Про це повідомляє прес-служба відомства.

„Я однозначно заявляю, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення не буде. Українська залізниця – державна, і справно виконує соціальну функцію. Немає ще в людей тієї гідної заробітної платні, щоб купувати дорогі квитки”, - зазначив В.ГЛАДКИХ.

На сьогодні залізничний транспорт є найдоступнішим видом транспорту в Україні. Вартість проїзду залізницею в приміському сполученні становить одну копійку за кілометр. Щороку збитки “Укрзалізниці» від пасажирських перевезень становлять 2,4 млрд. грн., проте держава компенсує їх за рахунок залізничних вантажних перевезень та з інших джерел.

У той же час, переконаний В.ГЛАДКИХ, тарифи на перевезення вантажів треба підвищувати, приблизно, на 1-2 % в місяць, з урахуванням відсотка інфляції. Оскільки сьогодні українські тарифи на перевезення вантажів удвічі нижчі, ніж у Росії, і в 5 разів нижчі, ніж в Європі.

«Увесь цей галас металургів навколо підвищення залізничних тарифів не має під собою реальної підстави. Приватники воюють за власні надприбутки. А політика залізниці спрямована на допомогу людям. Втім, у разі приватизації «Укрзалізниці» пасажирів змусять платити повну ціну за квитки. А реальна їх ціна буде в 8-10 разів вищою, ніж сьогодні», - зазначив глава відомства.