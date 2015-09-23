У Полтаві розпочався набір у нову патрульну поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Арсеній Яценюк оголосив, що набір до нової поліції вже почався в 15 містах України. Він зазначив, що конкурс по Україні на одне місце 20 осіб. У Полтаві лише за першу годину прийому подано 520 заяв. Всього в місті планують набрати близько 300 поліцейських. Заяви приймаються до 14 жовтня.

«Усім бажаючим необхідно пройти тести й основне - мати нову філософію спілкування з людьми. У суботу в Харкові ми відкриваємо нову поліцію, а в лютому-березні нові поліцейські з'являться на вулицях Полтави. Зарплата поліцейських становитиме від 8 до 10 тис. грн», - сказав Яценюк.

Він також зазначив, що в країні йде скорочення правоохоронних органів. Сьогодні залишилося 152 тис. працівників. 24 тис. уже скоротили. Надалі буде запущено проект дільничних поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу в Харкові.

Уже стартував набір до поліції в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня, 15 вересня – в Херсоні, 21 вересня - у Черкасах і Кременчуці. Планується, що 26 вересня почнеться набір у Слов'янську та Краматорську.