У Черкасах за перший день до нової патрульної поліції подали заяви 1618 кандидатів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, більше половини претендентів на службу у нову поліцію Черкас (924 кандидата) прийшли до пункту прийому заяв, щоб особисто здати документи приймальній комісії. Решта скористалися можливістю надіслати онлайн-анкети.

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Як повідомляв УНІАН, в Черкасах бажаючі працювати у новій патрульній поліції встановили український рекорд подачі заяв за пів дня. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, сьогодні з моменту оголошення початку прийому заявок, о 9.00, до 12.00 надійшло 1100 заявок від черкащан на вступ до нової патрульної поліції.

Всього планують набрати 200 патрульних. За прогнозами міністра внутрішніх справ України, конкурс становитиме 20 осіб на 1 місце. Завершення прийому заявок 12 жовтня. Потім тести і початок навчання 30 листопада. Прийом заяв в нову поліцію відбувається в приміщенні обласної філармонії.