Чубаров: блокада повернула увагу до анексії Криму

Про це, як повідомляє радіо "Свобода", заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров, який є одним з ініціаторів акції.

Читайте такожЧерез блокаду Криму на півострові підскочили ціни - Меджліс

На його думку, ця акція набула вже всеукраїнського масштабу. «Це також робить кримських татар повноцінними суб’єктами переговорного процесу, який, як прогнозують, може початися в результаті вже інших кроків, що випливають з цієї акції. Я чесно скажу: ми цю мету теж ставили перед собою», – сказав голова Меджлісу.

Раніше Рефат Чубаров заявляв, що припинення постачання електроенергії до Криму може стати наступним етапом блокади.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня почалась безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією. За словами організаторів акції, вони не пропускатимуть фури до Криму до того часу, поки Росія не виконає їхні вимоги: звільнення політв’язнів, припинення тиск на незалежні ЗМІ, безперешкодний в’їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій щодо кримських татар.

Окупаційна влада Криму вважає, що жителі окупованого півострова не відчують наслідків «продовольчої блокади».