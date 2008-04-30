Мешканець Житомирської області згвалтував трирічну дівчинку

У Житомирській області місцевий мешканець згвалтував трирічну дівчинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

Трагедія сталася 27 квітня у Любарському районі в селі Старий Любар. Про неї правоохоронцям повідомила матір постраждалої, яка звернулася до Любарського райвідділу міліції.

За даними правоохоронців, що згвалтування сталося вночі у помешканні дівчинки. У скоєнні злочину підозрюють непрацюючого односельця потерпілої, якого наразі оголошено в розшук.

Обставини злочину з’ясовуються.