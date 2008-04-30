Мешканець Житомирської області згвалтував трирічну дівчинку
07:27, 30 квітня 2008Суспільство
1450 0
Трагедія в селі Старий Любар
У Житомирській області місцевий мешканець згвалтував трирічну дівчинку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.
Трагедія сталася 27 квітня у Любарському районі в селі Старий Любар. Про неї правоохоронцям повідомила матір постраждалої, яка звернулася до Любарського райвідділу міліції.
За даними правоохоронців, що згвалтування сталося вночі у помешканні дівчинки. У скоєнні злочину підозрюють непрацюючого односельця потерпілої, якого наразі оголошено в розшук.
Обставини злочину з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter