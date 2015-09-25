У киянки запідозрили лихоманку Денге

Про це повідомляє прес-служба Державної санітарно-епідеміологічної служби.

"У мешканки Дарницького району столиці 23 вересня зареєстровано випадок підозри захворювання на лихоманку Денге. Хвору госпіталізовано до інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, что у вересні хвора разом із сім’єю протягом двох тижнів відпочивала на Шрі-Ланці. "Під час мандрівки відпочивальників кусали комарі. Інші члени родини (чоловік – 38 років, діти – 18 та 11 років) не скаржаться на погіршення стану здоров’я", - зазначили в ДСЕС.

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"Для індикації збудника лихоманки Денге від хворої відібрано біологічний матеріал (кров), який відправлено до ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України» для проведення відповідних досліджень. Епідеміологічне розслідування випадку підозри захворювання на гарячку Денге триває" - повідомили в Санепідслужбі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Харківській області зареєстровано три випадки лихоманки Денге серед жителів Харкова.

Довідка: лихоманка Денге - гостре вірусне захворювання, яке супроводжується сильним болем в суглобах, інтоксикацією організму, висипом і збільшенням лімфатичних вузлів.