Троє мешканців Харкова після відпочинку у Таїланді заразилися лихоманкою Денге
17:54, 10 серпня 2015Суспільство
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У Харківській області зареєстровано три випадки лихоманки Денге серед жителів Харкова.
Інфіковані поддвергались неодноразово укусів комарів / Фото: liveinternet.ru
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держсанепідемслужби у Харківській області.
У повідомленні уточнюється, що харків'яни, які заразилися лихоманкою Денге, відпочивали у Таїланді і отримали там численні укуси комарів.
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Раніше Міністерство закордонних справ Українирекомендувало українцям утриматисявід поїздок до Таїланду через лихоманку Денге.
Довідка: лихоманка Денге - гостре вірусне захворювання, яке супроводжується сильним болем в суглобах, інтоксикацією організму, висипом і збільшенням лімфатичних вузлів.
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