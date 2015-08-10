Троє мешканців Харкова після відпочинку у Таїланді заразилися лихоманкою Денге

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держсанепідемслужби у Харківській області.

У повідомленні уточнюється, що харків'яни, які заразилися лихоманкою Денге, відпочивали у Таїланді і отримали там численні укуси комарів.

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Раніше Міністерство закордонних справ Українирекомендувало українцям утриматисявід поїздок до Таїланду через лихоманку Денге.

Довідка: лихоманка Денге - гостре вірусне захворювання, яке супроводжується сильним болем в суглобах, інтоксикацією організму, висипом і збільшенням лімфатичних вузлів.