Українські журналісти влаштували у Facebook флешмоб-протест проти обмеження доступу до зони АТО

Вони викладають фотографії своїх прес-карт, щоб звернути увагу на проблему з доступом до інформації, пише ТСН.

Я хочу доносити до глядачів ПРАВДУ, а не фейсбучні статуси від штабу АТО!Воєнкори усіх каналів - ви знаєте про що мова... Posted by Іван Гребенюк on 24 вересня 2015 р.

"Журналісти, які працюють у зоні АТО, на своїх сторінках у соціальних мережах в знак протесту викладають фотографії прес-карт. По суті зараз - це просто шматок пластику, який не дає журналісту права. Колеги скаржаться на тотальні заборони у всіх секторах проводити зйомки в місцях дійсно значимих і важливих подій. У прес-офіцерів секторів (наглядачів) з'явилися улюбленці, які роблять сюжети з АТО фактично під диктовку штабу", - підкреслює журналіст каналу "1+1" Іван Гребенюк.

За його словами, будь-яка критика з боку кореспондентів розцінюється як робота на ворога.

"А ще можуть придумати, що в сюжеті ви засвітили позиції українців і ваші акредитації просто анулюють. З черговою групою моїх колег це сталося днями", - розповів він.

Кореспондент "1+1" Наталія Нагорна додає, що журналістів звинувачують у нагнітанні істерики навколо резонансних подій в зоні АТО.

я сьогодні думала про такому ідіотському флеш-мобі.уявляєте, цілий день на всіх каналах України у всіх випусках новосте... Posted by Natasya Nagorna on 24 вересня 2015 р.

"Нас звинувачували в тому, що ми сіємо паніку навколо донецького аеропорту", "нагнітаємо істерику навколо Дебальцевjuj", "граємо на руку ворогу роздуваючи ситуацію в Іловайську". Щоб ми говорили менше", - написала вона в соцмережі.

Журналіст Юлія Плисенко зазначає, що проблема йде з самого Штабу АТО. "Штаб, пардон, виглядає як імплант, причому з радянських запасів, без нього ніби і не можна нашої армії, але при цьому штучний орган не розвивається і не зростає", - підкреслила вона.

#війназато #неможнамовчатиТак довго думала, що написати... не тому що нема, а тому що не знаю з чого почати і ч... Posted by Юлія Плисенко on 25 вересня 2015 р.

В цілому до флешмобу на момент публікації приєдналися вже 16 журналістів і операторів українських телеканалів.