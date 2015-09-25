Українські журналісти влаштували у Facebook флешмоб-протест проти обмеження доступу до зони АТО
Українські журналісти почали у Facebook акцію-протест проти тотальних заборон з боку Штабу АТО проводити зйомки важливих подій на Донбасі.
Вони викладають фотографії своїх прес-карт, щоб звернути увагу на проблему з доступом до інформації, пише ТСН.
Я хочу доносити до глядачів ПРАВДУ, а не фейсбучні статуси від штабу АТО!Воєнкори усіх каналів - ви знаєте про що мова...Posted by Іван Гребенюк on 24 вересня 2015 р.
"Журналісти, які працюють у зоні АТО, на своїх сторінках у соціальних мережах в знак протесту викладають фотографії прес-карт. По суті зараз - це просто шматок пластику, який не дає журналісту права. Колеги скаржаться на тотальні заборони у всіх секторах проводити зйомки в місцях дійсно значимих і важливих подій. У прес-офіцерів секторів (наглядачів) з'явилися улюбленці, які роблять сюжети з АТО фактично під диктовку штабу", - підкреслює журналіст каналу "1+1" Іван Гребенюк.
За його словами, будь-яка критика з боку кореспондентів розцінюється як робота на ворога.
"А ще можуть придумати, що в сюжеті ви засвітили позиції українців і ваші акредитації просто анулюють. З черговою групою моїх колег це сталося днями", - розповів він.
Кореспондент "1+1" Наталія Нагорна додає, що журналістів звинувачують у нагнітанні істерики навколо резонансних подій в зоні АТО.
я сьогодні думала про такому ідіотському флеш-мобі.уявляєте, цілий день на всіх каналах України у всіх випусках новосте...Posted by Natasya Nagorna on 24 вересня 2015 р.
"Нас звинувачували в тому, що ми сіємо паніку навколо донецького аеропорту", "нагнітаємо істерику навколо Дебальцевjuj", "граємо на руку ворогу роздуваючи ситуацію в Іловайську". Щоб ми говорили менше", - написала вона в соцмережі.
Журналіст Юлія Плисенко зазначає, що проблема йде з самого Штабу АТО. "Штаб, пардон, виглядає як імплант, причому з радянських запасів, без нього ніби і не можна нашої армії, але при цьому штучний орган не розвивається і не зростає", - підкреслила вона.
#війназато #неможнамовчатиТак довго думала, що написати... не тому що нема, а тому що не знаю з чого почати і ч...Posted by Юлія Плисенко on 25 вересня 2015 р.
В цілому до флешмобу на момент публікації приєдналися вже 16 журналістів і операторів українських телеканалів.
Прес-офіцерство, де ж ваша тактика і почуття такту?Позбавляти "акредитації" людей, які знімають сюжети з передка - ...Posted by Ганна Миронюк on 24 вересня 2015 р.