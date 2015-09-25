Австралія нагородила місію ОБСЄ за роботу на місці катастрофи MH17

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Нагороду Апакану вручив посол Австралії в Україні Дуг Траппетт. Нагорода була вручена за вклад в полегшення доступу пошукової місії до місця катастрофи.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий з ЗРК "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив літак.

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.