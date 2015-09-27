У СБУ прокоментували вибух в Одесі: говорять про помсту

У Службі безпеки України не виключають, що сьогоднішній вибух біля будівлі Одеського управління спецслужби вчинила диверсійна група на знак помсти за активне викриття та затримання сепаратистів і диверсантів у регіоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Не виключено, що злочин скоїла спеціально закинута диверсійна група, а також не виключено, що це - помста за те, що протягом весни-літа цього року Служба безпеки значно посилила роботу в цьому регіоні та практично зачистила його від диверсантів та сепаратистів", - зазначили в СБУ, додавши, що для розслідування злочину до Одеси виїхала слідчо-оперативна група з центрального апарату СБУ.

Як повідомляв УНІАН, близько 5.00 27 вересня до міліції надійшло повідомлення про те, що в центральній частині Одеси невідомі привели в дію вибуховий пристрій під будівлею управління СБУ в Одеській області, розташованому по вул. Єврейській, 43.

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За попередніми даними, у 4-поверховому будинку «сталінської споруди», в якому розташовується регіональне управління СБУ, вибито вікна, пошкоджено двері, стіни будівлі. Крім того, серйозно постраждали будинки у прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, розташована за 200 метрів від місця НП, а також припарковані поруч автомобілі.