В Одесі пролунав вибух біля будівлі СБУ (фото)

У ніч на неділю, 27 вересня, біля будівлі управління СБУ в центрі Одеси стався вибух.

Як повідомили в обласній міліції, повідомлення про вибух надійшло о п'ятій ранку.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції. Встановлено, що в результаті вибуху пошкоджена адміністративна будівля УСБУ в Одеській області. Обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Управління МВС України в Одеській області у неділю вранці.

Інформації про постраждалих у результаті вибуху в повідомленні немає.

Думская.net пише, що вибуховий пристрій без вражаючих елементів було приведено в дію о 4:41 ранку перед входом в спортзал в приміщенні Служби безпеки на розі Єврейської та Катерининської.

У результаті вибуху пошкоджено двері, вікна та фрагменти фасаду будівлі СБУ, вибиті шибки, а місцями і віконні рами в будинках на прилеглих кварталах, постраждали кілька припаркованих автомобілів. Рух вулицею Катерининською перекрито, поліція взяла під охорону магазини, в яких вибиті вітрини. Тротуари засипало битим склом. На місці працюють експерти та співробітники вибухотехнічної служби.

ЗМІ називають цей вибух найпотужнішим із усіх, які відбувалися в Одесі за останній рік. Експерти попередньо оцінюють потужність вибухового пристрою близько 5-7 кілограмів в тротиловому еквіваленті. Очевидці розповідають, що гучний звук було чути в усьому центрі міста, на Слобідці, в районі Аркадії, на Пересипі. Вибуховою хвилею були вибиті вікна в будівлі 5-ї міської лікарні, розташованої більш ніж у 100 метрах від місця події.