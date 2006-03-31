У пологовому будинку столиці вкрали немовля

У пологовому будинку №5 на Червонозоряному проспекті у Києві викрали немовля, яке народилося два дні тому.

Як передає “5 канал” з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ, це сталося сьогодні після обіду.

Міліція підозрює у злочині трьох жінок кавказької або циганської національності. Одна з них має сиве волосся, на вигляд їй 40-45 років. Зі злочинцями була дитина, якій півтора - два роки. Міліція звертається до всіх небайдужих, хто володіє будь-якою інформацією про злочин, зателефонувати до Солом`янського райвідділу або за номером "02".