У Херсоні намагалися підірвати представництво президента України в Криму

10:52, 30 вересня 2015
Суспільство
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В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Правоохранители отрабатывают версии произошедшего / vinnitsaok.com.ua

Сьогодні вночі невідомі зловмисники намагалися підірвати будівлю, в якому розміщується представництво президента України в АР Крим.

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Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області, зловмисники підклали вибуховий пристрій під двері офісу. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Двері дістали незначні пошкодження.

Правоохоронні органи наразі відпрацьовують версії події.

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