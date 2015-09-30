У Херсоні намагалися підірвати представництво президента України в Криму

Сьогодні вночі невідомі зловмисники намагалися підірвати будівлю, в якому розміщується представництво президента України в АР Крим.

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Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області, зловмисники підклали вибуховий пристрій під двері офісу. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Двері дістали незначні пошкодження.

Правоохоронні органи наразі відпрацьовують версії події.