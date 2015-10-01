У Черкасах оголосили набір тренерів для нової патрульної поліції

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, набір триватиме до 21 жовтня.

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Обов'язковими умовами для майбутніх тренерів є можливість викладання: не менше ніж 2 дні на тиждень та не менше ніж 12 годин на тиждень.

Обрані кандидати, які працюють у структурних підрозділах та/або у навчальних закладах МВС, будуть залучені до проведення навчання слухачів патрульної служби Черкас за офіційним наказом МВС.

В той же час, до нової патрульної поліції Черкас станом на 30 вересня подали документи понад 4 тис. осіб (планується набрати 200 нових поліцейських). Із них майже третина – жінки.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 21 вересня стартував набір у нову патрульну поліцію. Усього у Черкасах планується набрати 200 патрульних поліцейських. Документи приймаються до 12 жовтня.