Захист Савченко відреагував на заяву Мін'юсту РФ про її можливу екстрадицію

Заява Міністерства юстиції РФ про можливість передачі льотчиці та народного депутата Надії Савченко в Україну після засудження для відбування покарання свідчить про те, що її невинуватість повністю доведено.

Про це адвокат Савченко Марк Фейгін написав у Twitter.

«Отже, у зв'язку із заявою Мін'юсту РФ про можливість передачі Савченко в Україну після засудження для відбування покарання... Мін'юст РФ озвучив умови: визнання Україною (а мабуть, і самою Савченко) вироку російського суду й гарантувати відбування покарання», - зазначив він.

Читайте такожПорошенко закликав ООН тиснути на Росію, щоб звільнити незаконно утримуваних українців

«Для ясності. Визнання Україною вироку російського суду може закрити можливості для оскарження рішення стосовно Савченко в ЄСПЛ», - підкреслив адвокат.

На думку Фейгіна, гарантії відбування Савченко покарання в Україні - це «обтяження країни зобов'язаннями зовнішнього характеру».

На запитання, що робити Україні, адвокат пропонує погоджуватися. «Після отримання Савченко негайно відпустити і гиготати в голос, показуючи в бік Кремля пальцем», - написав він.

«Заява Мін'юсту РФ свідчить про одну дуже важливу річ: захист Савченко повністю довів невинуватість Надії. Тому й метушаться», - переконаний Фейгін.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.