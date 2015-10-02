МВС розшукує 27 "депутатів ДНР"

Список на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова ГУ МВС України в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін.

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"У фейкової республіці є свій фейковий "законодавчий орган" – "народна рада ДНР". У його складі – 100 "героїв Новоросії", в тому числі 27 – вже оголошені в розшук за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України", - написав Аброськін.

Нижче наводимо наданий список осіб.

1. Бозявкин Василь,1965 року народження

2. Виник Роман, 1971 року народження

3. Гращенко Сергій, 1970 року народження

4. Губарєва Катерина,1983 року народження

5. Завдовєєв Сергій, 1982 року народження

6. Кім Станіслав, 1972 року народження

7. Коваль Анатолій Васильович, 1962 року народження

8. Кондратов Іван,1988 року народження

9. Коротенко Ярослав,1985 року народження

10. Кофман Олександр, 1977 року народження

11. Кравець Віталій, 1975 року народження

12. Кулаков Сергій, 1974 року народження

13. Лещенко Максим,1973 року народження

14. Літвінов Борис, 1954 року народження

15. Мірошниченко Андрій,1971 року народження

16. Андрій Пургін, 1972 року народження

17. Пушилин Денис, 1981 року народження

18. Рагозин Микола, 1963 року народження

19. Рубін Сергій,1975 року народження

20. Рура Сергій, 1963 року народження

21. Самохіна Євгенія,1974 року народження

22. Сверчков Сергій, 1986 року народження

23. Скляров Сергій, 1972 року народження

24. Тимофєєв Олександр,1971 року народження

25. Ткачук Василь, 1981 року народження

26. Ходаковський Олександр, 1972 року народження

27. Хряков Олександр, 1958 року народження

"Робота по документуванню злочинів "діячів ДНР" триває. Велику частину часу, звичайно, займає збір документальної доказової бази", - додав В'ячеслав Аброськін.

Як повідомлялося, СБУ затримала в Харкові терористку "Лісу", яка координувала діяльність диверсантів.