СБУ затримала в Харкові терористку "Лісу", яка координувала діяльність диверсантів

Як повідомляє прес-центр СБ України, встановлено, що загальне керівництво операцією та її фінансування здійснював з території Росії ватажок терористичної організації "Оплот" Євген Жилін.

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У прес-центрі відзначили, що диверсійна група була знешкоджена співробітниками СБУ напередодні Дня незалежності України.

Незаконними збройними формуваннями "Ліса" була завербована в листопаді минулого року під час перебування в Москві. До співпраці її привернув один з керівників терористичної угруповання "МГБ ДНР" на прізвисько "Танк". На початку грудня зловмисниця прибула на тимчасово окуповану терористами територію, де була зарахована в "розвідвзвод". Вона отримала фейковий військовий квиток, особисту вогнепальну автоматичну зброю.

В ході проведення оперативно-розшукових дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження диверсантки і затримали її на території Харкова.

Терористці оголошено підозру у ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідство триває.