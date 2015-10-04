В Одесі відбулася перша монстрація

00:15, 04 жовтня 2015
Суспільство
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Учасники ходи скандували: "Поповнення рахунку!", "З Новим роком!", "Молоко, сир, сметана!", "Водій, задню передавали!".

Фото: Odessa1.com

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 молодих людей пройшли від Соборної площі по центру міста з плакатами. Зміст плакатів був, на перший погляд, абсурдним, але кожен мав свій підтекст.

Колона молодих людей несла перед собою великий червоний транспарант "А жити коли?", і трохи менше - "Зимодиктатура не пройде", "Ну що я несу?".

Крім того, кожен з учасників акції тримав свій невеликий плакат, в числі яких: "Мені лише запитати", "Зима розносить ГРВІ", "Живому йогурту не місце на кладовищі", "Як я поясню зиму дітям?", "Китай катай", "Дозволь зиму сьогодні і вона буде цілий рік", "Свинку пеппі в мери", "Лечу мазью" (намальований літак), написаний зеленим кольором "все если, как если, а эти - голубые" (і намальована ялинка блакитного кольору), хлопець високого зросту ніс плакат "За високі маршрутки".

Під час ходи скандували: "Поповнення рахунку!", "З Новим роком!", "Молоко, сир, сметана!", "Водій, задню передавали!" та ін.

Як зазначили організатори, зараз суспільство надто заполітизоване і соціальні проблеми відходять на другий план, а монстрація – можливість іронічно заявити про проблеми, відірвавшись від політичних пристрастей.

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Довідка УНІАН. Монстрація — масова художня акція у формі демонстрації з гаслами та транспарантами, які учасники використовують як основний засіб комунікації з глядачами, одне з одним, як засіб самовираження, як художню техніку, за допомогою якої вони усвідомлюють навколишню дійсність. Здебільшого зміст транспарантів виглядає гранично абсурдним та аполітичним, проте має багатозначність.

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