У ГПУ розповіли про причини обшуку в "Укренерго"
Правоохоронці розслідують зловживання службовим становищем.
Про це, посилаючись на джерело в Генеральній прокуратурі України, повідомляє "Економічна правда".
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За інформацією видання, слідчі Головного управління проводять обшук в НЕК "Укренерго" за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами держпідприємства з 2010 по 2014 роки. Обшук проходить у рамках досудового розслідування на підставі рішень суду.
"Попередня кваліфікація звинувачень - частина 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом службового становища", і частина 2 статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем", -додали в ГПУ.
Як повідомлялося, вранці 5 жовтня в головному офісі "Укренерго" почався обшук.