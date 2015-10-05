В "Укренерго" правоохоронні органи проводять обшук

Про це УНІАН повідомило джерело в компанії.

Читайте такожЗапаси вугілля на українських ТЕС перевищили 2 мільйони тонн

"Так, іде обшук. Але йде тільки вилучення документації, або допитують керівництво, - я точно не знаю", - зазначив співробітник компанії на умовах анонімності.

При цьому він додав, що в "Укренерго" багато співробітників очікували подібних дій з боку силових структур, особливо після того, як глава компанії Юрій Касич був відсторонений від виконання обов'язків на період проведення розслідування.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що глава оператора енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" Юрій Касич відсторонений від виконання своїх обов'язків за численної критики на його адресу.

Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора "Укренерго" призначений перший заступник директора підприємства Всеволод Ковальчук.

Ситуація навколо держкомпанії "Укренерго" загострилася останнім часом після того, як російський бізнесмен Костянтин Григоришин в інтерв'ю українським ЗМІ жорстко розкритикував роботу уряду Яценюка та Адміністрації президента на чолі з Борисом Ложкіним.

Читайте такожГолову "Укренерго" відсторонили від посади - проводять розслідування

Крім того, Григоришин в інтерв'ю зізнався, що сприяв призначенню Касіча главою "Укренерго".

В середині літа Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) затвердила держкомпанії "Укренерго" інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Після цього компанія заявила, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердженої інвестпрограми "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася придбати їх за вдвічі завищеною ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство "Запоріжтрансформатор", підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

"Запоріжтрансформатор" входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним із найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.