У "Правому секторі" заявляють про масові обшуки їхніх активістів на Дніпропетровщині

Інформацію про це розміщено на офіційній сторінці «Правого сектора» у Facebook.

«Переслідування має системний і організований характер, і стосується вже не поодиноких активістів, а цілого осередку. Станом на цю хвилину ми маємо інформацію про велику кількість обшуків і принаймні три арешти. Деякі члени осередку не відповідають на телефонні дзвінки, тому ми очікуємо, що вони теж можуть бути заарештовані», - йдеться у повідомленні.

У той же час на офіційному сайті «Правого сектору» повідомляється, що проведено вже 17 обшуків та арештовано керівника Павлоградського осередку НВР "Правий сектор" Ярослава Тарасенка.

Читайте також"Правий сектор" прокоментував ситуацію з пошкодженням високовольтної опори для подачі електроенергії до Криму

«У більшості осередок складається з бійців Добровольчого Українського Корпусу, що повернулись з війни і доклали максимум зусиль, щоб досягти перемоги у боротьбі з внутрішнім окупантом: боротьба з нарковиготовленням і наркоторгівлею, захист місцевого населення від корупційних схем, протистояння рейдерству тощо. Останнім досягненням Павлоградського осередку було накриття нарколабораторії, за яку, як ми розуміємо, зараз "висловлюють" нам вдячність. Станом на цю хвилину Тарасенка Ярослава везуть до Дніпропетровська», - наголошується у повідомленні.