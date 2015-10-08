У Києві злочинці за хабарі "працевлаштовували" до органів влади

Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка за незаконну грошову винагороду обіцяла посприяти у призначенні на керівні посади у державних органах влади. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожСБУ не дає Роскосмосу запустити українські ракети "Зеніт" - ЗМІ

Співробітники Головного управління боротьби з корупцією СБУ спільно зі слідчими міліції і прокуратури Києва задокументували факт вимагання у держслужбовця хабара в 20 тисяч доларів.

Троє членів угруповання були затримані "на гарячому" під час отримання першої частини грошей. Один із зловмисників перебував у загальнодержавному розшуку, підкреслюється в повідомленні.

За даними СБУ, шахраї використовували підроблені посвідчення різних органів влади і представлялися своїм потенційним "клієнтам", використовуючи прізвища високопоставлених чиновників, у тому числі глави Адміністрації президента України.

Зустрічі проводилися неподалік від Адміністрації президента і Кабінету міністрів України, зазначили в прес-центрі.

В ході слідчих дій встановлено й інші факти вимагання групою осіб грошей за "працевлаштування" на керівні посади у різні органи виконавчої влади країни, у тому числі до Кабінету міністрів, міністерств та ОДА.

Під час обшуків в офісі і приватних квартирах затриманих були виявлені підроблені паспорти громадян України та громадян інших країн, підроблені посвідчення різних державних установ України, документи на призначення ряду осіб на керівні посади в органи державної влади, документи виборчих комісій. Також вилучено значні грошові кошти і зброю, йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження, відкритого за матеріалами СБУ, затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави.