Терористи незаконно оформили права власності на нерухомість у Києві та Одесі - СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ і наголошує, що співробітники Служби безпеки України блокували масштабну оборудку "посадовців ДНР" для заволодіння майном в інших регіонах країни.

«До складу угруповання входили колишні працівники одного з міських управлінь юстиції, які працевлаштувалися в "органах влади" терористів. Вони використовували реквізити українських судів, які працювали на тимчасово окупованих територіях, для виготовлення підроблених рішень з метою зміни права власності на нерухомість», - зазначили в СБУ.

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Як встановили у спецслужбі, «через свої зв’язки у містах, що підконтрольні українській владі, вони "законними рішеннями судів" припинили у реєстраційній службі низку іпотечних зобов’язань та зняли заборони на розпорядження майном. У такий спосіб зловмисники незаконно оформили права власності на декілька об’єктів нерухомості та земельні ділянки у Києві та Одесі».

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили документи та інші докази, які підтверджують фальсифікацію рішень судів колишніми працівниками української юстиції.

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Членам угруповання заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України відкрила гарячу лінію для повідомлень громадян про прояви терористичного та диверсійного характеру і порушення виборчого законодавства та прав громадян у ході підготовки й проведення місцевих виборів 25 жовтня.