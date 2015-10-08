Затримано ще одного підозрюваного у справі Мельничука – ГПУ

Генеральна прокуратура спільно з МВС затримала ще одного підозрюваного у справі щодо народного депутата України, колишнього командира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

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Підозрюваного доставляють до суду, щоб розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомили у відомстві, 2 жовтня слідчий відділ Управління з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мельничука і п'яти інших осіб у скоєнні ними у складі озброєної банди розбійних нападів, викрадення людей, заволодінні транспортним засобом і застосуванні насильства до працівників правоохоронного органу.

Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і дала згоду на залучення до кримінальної відповідальності, однак відмовилася дати згоду на його затримання і арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командира батальйону "Айдар", - створення злочинної організації.