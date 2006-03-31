Квітень розпочнеться з тепла і дощів

У вихідні в Україні буде тепло, але часом йтиме дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1 квітня зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, вдень у західній частині місцями невеликі дощі (лише у східних областях, Криму та Приазов’ї вночі без істотних опадів). Вітер південно-західний з переходом на заході та півночі на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у східних областях - подекуди 0-2° морозу; вдень - 7-12° тепла, на крайньому півдні - до 16°. На Закарпатті дощ, в горах - з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 8-13°; в горах протягом доби - близько 0°.

1 квітня вночі та вранці в Україні місцями тумани, видимість 200-500 м.

2-3 квітня мінлива хмарність. 2 квітня у східній частині, Приазов’ї та в Криму, а 3 квітня у західній частині пройдуть невеликі дощі. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині - 2-7° тепла; вдень - 9-14°, на крайньому півдні - до 17° тепла; в Карпатах вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла. На Закарпатті вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 12-17° тепла.

4-5 квітня без істотних опадів, лише у західних та місцями північних областях невеликі дощі. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області 1 квітня хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 2-4° тепла, вдень - 8-10° ; по області вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12°.

2-3 квітня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла; вдень - 9-14° тепла.

4-5 квітня місцями невеликий дощ. Температура суттєво не зміниться.