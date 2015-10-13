ЦВК сформувала нову територіальну комісію Маріуполя

Сформовано новий склад Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області. До нього увійшли 18 осіб.

Про це йдеться в постанові ЦВК №424, передає 0629.com.ua.

Комісію сформували згідно з поданнями організацій політичних партій, фракцій, оголошених на першій черговій сесії Верховної Ради України сьомого скликання (партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", політичної партії "Народний фронт", політичної партії "Опозиційний блок", політичної партії "Об'єднання" Самопоміч ", Радикальної партії Олега Ляшка).

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Крім того, в неї увійдуть по шість представників місцевих організацій політичних партій.

Кандидатури до складу зазначеної комісії включаються за результатами жеребкування, проведеного Центральною виборчою комісією 12 жовтня 2015.

Тепер знову створеній комісії потрібно поінформувати громадян про свій склад.

Нагадаємо, колишня комісія була розформована 9 жовтня рішенням ЦВК після того, як своїм рішенням Маріупольська ТВК змінила керівний склад районних комісій. Центральна комісія постановила, що дане рішення комісія ухвалила за відсутності передбачених законодавством про місцеві вибори підстав.

До речі, в комісію увійшли Сергій Одарченко, яка є правою рукою Юрія Тернавського, також екс-голова маріупольської ТВК Ігор Гамбург.