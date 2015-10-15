КС почав розгляд справи щодо обмеження рівня матеріального забезпечення суддів у відставці

В поданні ВСУ просить визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) низки положень законів.

В поданні зазначається, що в статті 141 Закону № 2453 у редакції Закону № 213 встановлюються «обмеження рівня матеріального забезпечення суддів у відставці, чим допускається суттєве порушення конституційних гарантій незалежності професійних суддів». При цьому зазначається, що чинна редакція статті 141 Закону № 2453 не передбачає право судді у відставці на перерахунок щомісячного грошового утримання у зв’язку зі зміною грошового утримання судді.

Крім того, Верховний Суд зазначає, що «приписами пункту 5 розділу III «Прикінцеві положення» Закону № 213 та положеннями статті 141 Закону № 2453 фактично ліквідовано конституційно закріплений інститут відставки судді, який слугує гарантією незалежності для працюючих суддів і є складовою його правового статусу як чинного судді».

Необхідність звернення ВСУ обґрунтовує тим, що вказаними положеннями законів України неправомірно звужено гарантії незалежності суддів. При цьому зазначається, що ці положення суперечать статтям 8, 21, 126 Конституції України.

Читайте такожСуд у Грозному відібрав присяжних у справі українців Карпюка та Клиха

Як відомо, третя колегія суддів Конституційного Суду ухвалою від 3 вересня 2015 року відкрила конституційне провадження у цій справі.

На засіданні 16 вересня 2015 року Конституційний Суд ухвалив провести розгляд справи у формі усного слухання за участю представників суб᾿єкта права на конституційне подання, Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів та із залученням до участі в конституційному провадженні у справі представників Ради суддів України.

Суддя-доповідач у справі – Сергій Вдовіченко.