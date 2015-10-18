Порошенко і Гройсман висловили співчуття через трагедію в Затоці

"Висловлюю співчуття родинам загиблих у Затоці. Доручив всебічно розслідувати причини трагедії, щоб не допустити подібного в майбутньому", - написав у своєму Твіттері Порошенко.

Висловлюю співчуття родинам загиблих у Затоці. Доручив всебічно розслідувати причини трагедії, щоб не допустити подібного в майбутньому. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 17, 2015

Також співчуття висловив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

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"Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих на борту прогулянкового корабля «Іволга». Ця трагедія вже сколихнула всю Україну. Дванадцять наших співвітчизників загинули – загинули в мирних умовах, через трагічний збіг обставин. Дякувати Богу, життя двадцяти трьох громадян, які також перебували на кораблі, вдалося врятувати. Доля ще двох громадян – поки невідома. Сподіваюся, що їх невдовзі знайдуть живими", - написав Гройсман.

Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих на борту прогулянкового корабля «Іволга»... Posted by Volodymyr Groysman on 17 октября 2015 г.

Нагадаємо, внаслідок аварії прогулянкового катера в районі Затоки на Одещині загинули щонайменше 12 осіб, вдалося врятувати 23 людини.