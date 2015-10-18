У Київській області стався вибух на буксирному теплоході

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

"18 жовтня об 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що стався спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння на буксирному теплоході БТ 1401, пришвартованому на річці Дніпро поблизу с.Трипілля, Обухівського р-ну Київської області", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок перекачки палива непризначеним насосом в ємкість стався спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння.

Наразі рятувальники здійснюють пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня сталася аварія катера "Іволга" в Затоці Одеської області. За останніми даними, загинули 14 пасажирів.