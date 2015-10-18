З'явилося відео з місця вибуху теплохода в Київській області

21:18, 18 жовтня 2015
Суспільство
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У мережі з'явилося відео з місця вибуху, що стався на буксирному теплоході БТ 1401, пришвартованому на річці Дніпро поблизу с. Трипілля.

Скриншот из видео

Відповідний відеозапис опубліковано в YouTube.

Варто зазначити, що прес-служба МВС повідомила, що загиблим унаслідок вибуху виявився 45-річний матрос, мешканець Вінницької області.

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При цьому капітан, що перебував у каюті на буксирі, не постраждав.

Нагадаємо, унаслідок вибухової хвилі за бортом катера в Дніпрі виявився один з членів команди. Відразу ж були розпочаті пошуково-рятувальні роботи, незабаром тіло підняли на поверхню.

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