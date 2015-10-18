З'явилося відео з місця вибуху теплохода в Київській області
21:18, 18 жовтня 2015Суспільство
11354 0
У мережі з'явилося відео з місця вибуху, що стався на буксирному теплоході БТ 1401, пришвартованому на річці Дніпро поблизу с. Трипілля.
Вибух стався сьогодні / Скріншот з відео
Відповідний відеозапис опубліковано в YouTube.
Варто зазначити, що прес-служба МВС повідомила, що загиблим унаслідок вибуху виявився 45-річний матрос, мешканець Вінницької області.
Читайте такожУ Київській області стався вибух на буксирному теплоході
При цьому капітан, що перебував у каюті на буксирі, не постраждав.
Нагадаємо, унаслідок вибухової хвилі за бортом катера в Дніпрі виявився один з членів команди. Відразу ж були розпочаті пошуково-рятувальні роботи, незабаром тіло підняли на поверхню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter