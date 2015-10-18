У ДСНС повідомили про загибель однієї людини внаслідок вибуху на теплоході під Києвом

Унаслідок вибуху на теплоході під Києвом загинула людина.

Про це повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельничуцький, передає "112 Україна".

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"Було встановлено, що внаслідок вибухової хвилі за бортом катера в Дніпрі виявився один з членів команди. Відразу ж були розпочаті пошуково-рятувальні роботи, о 16:15 тіло було піднято на поверхню. Я думаю, що якщо є факт загибелі людини, то кримінальне провадження буде відкрито", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Київській області на буксирному теплоході БТ 1401, пришвартованому на річці Дніпро поблизу с. Трипілля, стався вибух.