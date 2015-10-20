Охороняти порядок на місцевих виборах буде більше 100 тисяч правоохоронців

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час засідання колегії МВС щодо підготовки органів внутрішніх справ до забезпечення правопорядку під час місцевих виборів.

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"Відповідно до розрахунків сил та засобів в день голосування буде залучено понад 100 тис. правоохоронців, а саме 73 тис. працівників міліції, 1,6 тис. працівників патрульної поліції, 4 тис. слухачів навчальних закладів (МВС - УНІАН), 8 тис. військових Нацгвардії, 1,5 тис. прикордонників, 13 тис. працівників ДСНС", - повідомив він.