ОБСЄ знайшла біля Маріуполя 27 танків бойовиків

Про це йдеться у звіті місії за 19 жовтня, опублікованому сьогодні.

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"В порушення пов'язаних із відведенням (озброєння - ред.) ліній, безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії помітили наступну військову техніку на підконтрольних "ДНР" територіях: в районі Безіменного (30 км на схід від Маріуполя) - два основних бойових танки та в районі Сонцевого (60 км на північний схід від Маріуполя) - 25 основних бойових танків та іншої військової техніки", - сказано у звіті.

Додамо, що бойовики також не надали ОБСЄ інформації про відвід важкого озброєння, хоча з сьогоднішнього дня він повинен був початися на Дебальцевському напрямку. У свою чергу українські військові заявляють, що в районі Артемівська відведення танків завершено.