На кордоні з окупованим Кримом підірвали ще одну опору лінії електропередач

Про це повідомляє ГУМВС України в Херсонській області.

"До чергової частини Чаплинського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що 20 жовтня приблизно о 12:25 у полі неподалік від селища Новий Гай пошкоджено залізобетонну опору високовольтної лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що пошкодження виявив житель села, який в полі пас овець.

Згідно з повідомленням, за викликом на місце події прибули керівники і співробітники Чаплинського райвідділу міліції і бійці батальйону "Херсон", які оточили територію.

"Слідчо-оперативна група встановила, що одну з опор пошкоджено невідомим вибуховим пристроєм. До другої опори прикріплено предмет, зовні схожий на вибуховий пристрій", - зазначили правоохоронці.

Попередня правова кваліфікація - 2 ч. ст. 194-1 Кримінального кодексу України "Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Постраждалих немає. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, за даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області, в ніч на 20 жовтня біля Чонгара, на адміністративному кордоні з анексованимКримом, невідомі особи підірвали дві електроопори, які подають електрику на півострів. Обидві опори лінії Мелітополь-Джанкой пошкоджені, але не впали.