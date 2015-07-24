Корбан виступив за легалізацію добровольчих батальйонів

«Те, що відбулося в Мукачеві – це наслідок дій влади та її ставлення до добровольців. Це наслідок бездіяльності влади щодо контрабанди, крадіжок і "кришування", яке відбувається не тільки в Мукачеві», – сказав Г.Корбан в ефірі програми «Право на владу» на телеканал «1+1».

За його словами, добровольців необхідно легалізувати у відповідності до кращих світових зразків. «Ми давно закликаємо легалізувати добровольчий рух – за прикладом Естонії, і щоб це було оформлено відповідним законом. І тоді подібні ситуації не будуть повторюватися», – сказав Г.Корбан.

Читайте такожСуд не побачив фактів підкупу з боку Корбана

Як повідомляв УНІАН раніше, у Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що не всі представники добровольчих батальйонів погодилися увійти до складу Міністерства оборони, чим порушують українське законодавство.