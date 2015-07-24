Корбан виступив за легалізацію добровольчих батальйонів

02:15, 24 липня 2015
Суспільство
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Для недопущення «мукачівських подій» необхідно законодавчо легалізувати добровольчі підрозділи, вважає кандидат в народні депутати від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

Фото УНИАН

«Те, що відбулося в Мукачеві – це наслідок дій влади та її ставлення до добровольців. Це наслідок бездіяльності влади щодо контрабанди, крадіжок і "кришування", яке відбувається не тільки в Мукачеві», – сказав Г.Корбан в ефірі програми «Право на владу» на телеканал «1+1».

За його словами, добровольців необхідно легалізувати у відповідності до кращих світових зразків. «Ми давно закликаємо легалізувати добровольчий рух – за прикладом Естонії, і щоб це було оформлено відповідним законом. І тоді подібні ситуації не будуть повторюватися», – сказав Г.Корбан.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що не всі представники добровольчих батальйонів погодилися увійти до складу Міністерства оборони, чим порушують українське законодавство.

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