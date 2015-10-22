Аваков анонсував реформу експертної служби: стане відособленою і не буде підпорядковуватися поліції

Про це повідомляє прес-служба МВС України з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, про що він сказав сьогодні під час презентації концепції реформування експертної служби МВС.

"Нова структура експертної служби почне працювати з 7 листопада", - повідомив Аваков.

Міністр зазначив, що експертна служба МВС є і буде найбільшою експертною установою в державі з потужним кадровим, науковим і технічним потенціалом. У її складі працюють понад 3 тисячі справжніх професіоналів, які щороку виконують близько 300 тисяч експертиз і досліджень за більш, ніж 50-ма напрямами.

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Глава МВС відзначив, що експертна служба є постійним і єдиним в Україні членом спілки «Європейської мережі криміналістичних наукових установ» – організації, яка об’єднує понад 60 представників науково-дослідних установ з 36 країн Європи.

За словами Авакова, після реформи експертна служба МВС стане виокремленою та підпорядковуватиметься МВС, а не органу досудового слідства, яким буде поліція. Слідчі підрозділи і експерти втратять організаційний зв’язок, натомість вони співпрацюватимуть між собою.

"Метою реформи є побудова за європейським зразком реально незалежної від органів досудового слідства, високопрофесійної, відкритої для суспільного контролю мережі експертних підрозділів, покликаних на ділі виконувати важливу для правової держави місію – сприяти утвердженню справедливого суду в Україні", – наголосив міністр внутрішніх справ України.