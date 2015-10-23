Медведєв заявив про проблеми захворюваності на СНІД серед біженців з України та в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні урядової комісії з питань охорони здоров'я громадян.

"Ця проблема (в Україні) в набагато більшою мірою поширена, ніж у нашій країні. Це дійсно так. На це потрібно звернути увагу МОЗ, тому що ці люди приїжджають до нас, багато отримують громадянство або дозвіл на проживання і, по суті, адаптуються до нашого середовища", - сказав Медведєв.

За його словами, також є проблема поширення СНІДу в анексованому Криму.

"Є ще проблема в нових територіях. Я маю на увазі Севастополь та Республіку Крим, бо там теж зі зрозумілих причин із медициною було так, як на всій території України, і кількість людей, які є інфікованими, суттєво більша в процентному відношенні, ніж по інших територіях нашої країни. Ними теж потрібно займатися", - сказав Медведєв.

Питання про рівень захворюваності українців на нараді підняв губернатор Білгородської області Євген Савченко. Він заявив, що Білгородська область належить до територій з низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Цей показник нижчий середнього по країні в п'ять разів, а за ступенем ураженості – у 6,4 раза. За його словами, станом на 1 жовтня цього року на обліку в центрі по боротьбі зі СНІДом перебуває 1256 осіб, що становить 78% від числа виявлених.

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"Білгородська область є прикордонною з Україною територією. Практика показала, що рівень ураженості ВІЛ-інфекцією серед громадян, які прибули до нашої області тимчасово або на постійне місце проживання з України, в 10 разів вищий, ніж у нас. Так, у 2014-2015 роках зареєстровано 67 випадків зараження ВІЛ-інфекцією. Всім українцям було надано необхідну допомогу в повному обсязі, в тому числі акушерську", - сказав Савченко.

За його словами, обстеження мігрантів організовано за принципом «одного вікна» на базі центру по боротьбі зі СНІДом за рахунок коштів Федеральної міграційної служби.

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Як повідомляв УНІАН, за даними російської влади, на сьогоднішній день у РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Раніше МОЗ РФ заявив про епідемію ВІЛ в Росії до 2020 року. При цьому РПЦ рекомендує росіянам відмовитися від презервативів і боротися з вірусом цнотливістю.