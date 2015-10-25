На окупований Донбас пропустили 560 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста
15:24, 25 жовтня 2015Суспільство
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Українські прикордонники вчора оформили та пропустили 560 тонн гуманітарного ватажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію Донбасу.
На непідконтрольну територію прослідував 31 вантажний автомобіль від МКЧХ / redcross.org
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Згідно з повідомленням, вантажівки на непідконтрольну територію були пропущені через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке».
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Загалом з товарами на непідконтрольну територію прослідував 31 вантажний автомобіль.
Серед гуманітарного вантажу, що направлений жителям Донецька із Києва від МКЧХ, були продукти харчування, будівельні матеріали, засоби гігієни та інші товари першої необхідності, поінформували в ДПСУ.
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