Через великий наплив людей Жебрівський хоче відкрити пункт пропуску біля Курахово
На пунктах пропуску в Донецькій області склалася тривожна ситуація. За останній тиждень кількість людей, які хочуть перетнути лінію розмежування, збільшилася на 70%.
Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський, передає прес-служба ДОГА.
Зокрема, 6 жовтня на КПВВ «Новотроїцьке» на в’їзд і виїзд оформили більше 10 тисяч осіб, на КПВВ «Зайцеве» - близько 7 тисяч. У літній період, коли світлий час доби був довший, контролери пропускали від 3 до 5 тисяч.
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"Ситуація має кілька пояснень. Люди їздять додому за теплими речами, також у школярів почалися канікули. Крім того, напередодні виборів хтось пустив чутку, що на цей період не пропускатимуть на неокуповану територію України. Треба також враховувати, що на донецьких пунктах пропуску оформлюють і луганчан. Сьогодні відкрили піший перехід через Станицю Луганську, але це суттєво не вплинуло на ситуацію", - сказав Жебрівський.
Відзначається, що на КПВВ «Новотроїцьке» було збільшено до 29 кількість контрольних пар, до 9 постів у «Зайцевому». Це максимально, що можна зробити", - зазначив голова ОДА.
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Також Жебрівський направив листа до Антитерористичного центру та штабу АТО про необхідність відкриття ще одного КПВВ поблизу Курахового. "Вже заручився підтримкою благодійників, які допоможуть з облаштуванням пункту. Домовляємося, щоб з регіонального прикордонного управління перекинули додаткові сили і засоби, свої кадри підтягла фіскальна служба. Думаю, найближчим часом ще один КПВВ запрацює", - заявив керівник регіону.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Станиці Луганській відкрився перший пункт пропуску, який дозволяє потрапити в так звану Луганську народну республіку.