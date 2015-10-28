Глави МЗС країн "нормандського формату" зустрінуться в Берліні 6 листопада

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявляє, що міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть зустріч 6 листопада у Берліні.

«Робоча підгрупа з безпеки продовжила обговорення проблем, пов’язаних із розмінуванням та деескалацією у районі Широкиного. Це дуже важливо перед зустріччю 6 листопада у Берліні глав МЗС «нормандського формату», – сказав Сайдік у вівторок, 27 жовтня, після засідання Тристоронньої групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке проходило у Мінську, передає Радіо Свобода.

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Попередня зустріч глав МЗС у «нормандському форматі» відбулася в Німеччині 12 вересня.

У вівторок засідання контактної групи у Мінську тривало кілька годин, воно також відбувалося за участю сепаратистів. Сторони домовилися про обмін полоненими.

За повідомленням Сайдіка, наступна зустріч контактної групи щодо України відбудеться у Мінську 17 листопада.