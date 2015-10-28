ЮНІСЕФ ремонтує школу під Слов'янськом, яка прийняла понад 160 дітей із зони АТО (фото)

Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ» фінансує ремонт школи в селі Богородичне Слов'янського району, де навчаються 168 дітей-переселенців із зони АТО. Про це повідомляє «Діловий Слов'янськ».

Навчальний заклад побудовано в 1964 році і з тих пір він капітально не ремонтувався. У школі протікав дах, постійно було холодно, каналізація стояла засміченою більше 30 років. Дітям ніде було займатися фізкультурою, оскільки спортзал був у дуже занедбаному стані.

У сільській школі навчалося 50 дітей. З 1 вересня 2014 сюди прийшли ще 168 школярів – дітей з сімей вимушених переселенців.

«Ще на перших батьківських зборах в минулому році виникло питання: «Як допомогти школі?». Одразу була створена ініціативна група, до якої увійшли члени педколективу та представники сільської ради. Вони звернулися в Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ», та нашій школі допомогли», - розповіла директор школи Раїса Лещенко.

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Школа в Богородичному увійшла в дев'ятку першочергових об'єктів програми ЮНІСЕФ.

На сьогодні, за словами менеджера проекту Юрія Родіонова, основні роботи вже виконано.

«Основний акцент робився на 3 об'єкта: спортивний зал, водопровід і каналізацію, а також дах. В цілому роботи розраховані на 2 місяці, тобто до 10 листопада, і ми вкладаємося у визначені терміни», - розповів він.

Вже завершено покрівлю даху. Добігають кінця штукатурно-малярні роботи в спортзалі і там вже є опалення. Прочищено каналізацію, відновлено водопровід, зараз встановлюється сантехніка.